Das passiert, wenn die Zeit einen Sprung macht

Die Zeitumstellung spielt in Bereiche hinein, an die man im ersten Augenblick überhaupt nicht denkt – etwa bei den ÖBB. An den Bahnhöfen Tirols müssen zweimal pro Jahr rund 480 Uhren umgestellt werden, österreichweit sind es gar mehr als 4000. Seit geraumer Zeit ist das aber kein riesiger Aufwand mehr – die Uhren springen automatisch auf die richtige Zeit.