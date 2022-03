Für Flüchtlinge im Dauereinsatz

„Es sind großteils Frauen und Kinder, die zu uns kommen“, so Rotkreuz-Bezirkskommandant Mato Brcinovic beim „Krone“-Lokalaugenschein. In der Arena Nova sind 100 Flüchtlinge untergebracht. „Bei uns verbringen die Menschen 24 Stunden, danach werden siezu andere Quartiere weitergeleitet.“ Alles ist perfekt organisiert. Vor Betreten der Unterkunft wird ein Corona-Schnelltest durchgeführt. Dann geht es zum Lungenröntgen, denn Tuberkulose ist in Osteuropa noch weitverbreitet, „Nur wir in Niederösterreich machen das zur Sicherheit der Menschen“, unterstreicht Brcinovic. Das Essen kommt aus dem Krankenhaus Wiener Neustadt: „Die Menschen sind unglaublich dankbar.“