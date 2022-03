Die Solidarität wird einen langen Atem brauchen

Nach wie vor ist die Situation in der Ukraine katastrophal. Die Caritas hilft: Dort, in den Nachbarländern, und hier. Caritas-Präsident Michael Landau und Tirol-Direktorin Elisabeth Rathgeb schildern die Umstände, sehen viel Solidarität in Tirol, aber erinnern auch an die Menschen, die hierzulande an der Armutsgrenze leben.