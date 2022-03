Rundwanderung fast in einer anderen Welt

Runde mit traumhafter Aussicht

Die Route leitet dann hinauf und an einem Hof vorbei. Wir zweigen anschließend bald rechts vom Asphaltweg ab und wandern im Wald ein Stück nach oben. Die Route führt in der Folge hinunter auf eine Lichtung mit einem prächtigen Bergahorn und Blick zum „Koasa“. Anschließend bei einer unbezeichneten Streckengabelung gleichbleibend weiter und abwärts aus dem Wald in die sonnigen Wiesen über Thierbach. Man spaziert neuerlich an einem imposanten Hof vorbei und schließlich im Ort zurück hinab zum Ausgangspunkt.