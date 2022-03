Wegen Krieg: „Industrie in Existenz bedroht“

Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine befinde sich die heimische Industrie in einer existenzbedrohenden Ausnahmesituation, warnen Sigi Menz, Obmann der Bundessparte Industrie in der WK Österreich, und Max Kloger, Obmann in der Tiroler WK. Beide fordern ein rasches Handeln der Politik.