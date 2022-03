Nächster Sieg für Riesentorlauf-Ass Brennsteiner

Nach einer Saison, in der er rechtzeitig zu den Olympischen Spielen, wo er die Goldmedaille im Team-Bewerb holte, in Form kam, sorgte Brennsteiner für den perfekten Abschluss. „Eigentlich habe ich seit Mitte Jänner gemerkt, dass das Skifahren wieder passt“, erzählt das Ski-Ass. Für Brennsteiner ist es ein besonderer Sieg: „Jahrelang ist es mir bei der Staatsmeisterschaft gar nicht gut gegangen, daher ist der Wert im Kopf gestiegen“, blickt der 30-Jährige zurück. Jetzt stehen noch ein oder zwei Trainings an, dann wird sich Brennsteiner in den wohlverdienten Urlaub verabschieden.