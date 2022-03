Einbrecher machte Spritztour mit gestohlenem Auto

Der vorerst unbekannter Täter verschaffte sich - wie erst jetzt bekannt wurde - am 8. März gegen 4 Uhr in der Nacht widerrechtlich Zugang in ein unversperrtes Apartment einer fünfköpfigen deutschen Urlaubergruppe in Fiss und entwendete dort mehrere Autoschlüssel sowie eine Geldtasche. Anschließend nahm der Mann einen am Parkplatz abgestellten Pkw unbefugt in Gebrauch, rollte damit etwas zurück und prallte gegen den dahinterstehenden Wagen. „Dadurch wurden beide Fahrzeuge beschädigt“, heißt es seitens der Polizei.