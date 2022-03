Salzburgs Natur fehlt das Wasser

Die vielen Sonnentage läuten in Salzburg den Frühling ein. Doch der Niederschlag, der für die Flora essentiell wichtig ist, fehlt. Während es in Städten wie Graz und Innsbruck im März noch kein einziges Mal geregnet hat, liegt Salzburg an der Niederschlagsspitze. Doch der auf den ersten Blick positive Eindruck täuscht. Zwölf Milimeter Niederschlag entsprechen gerade einmal einem Fünftel der normalen Menge.