Salzburgs Schulen schneiden dürftig ab

Ein klimafreundliches Schulgebäude, nachhaltige Buffets oder koordinierte Klimabildung? Das ist in Österreich laut der Initiative „Teachers for Future“ längst nicht flächendeckend vorhanden. Deshalb entwickelte die Initiative ein Maßnahmenpaket, das auch der Salzburger Bildungsdirektion vorgelegt wurde: Es bestehe die Notwendigkeit für einen offiziellen Klimabeauftragten an den Schulen, zeitgemäße Lehrmaterialien zum Klimaschutz und Strukturen zur politischen Teilhabe gefordert. Vor allem die Punkte zwei und drei seien bisher von Eigeninitiativen einzelner Lehrpersonen oder Schulleitern ausgegangen.