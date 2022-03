„Brandy“ jagt seinen Premieren-Titel

Stefan Brennsteiner war in den letzten Weltcup-Rennen mit den Rängen fünf, zwei (jeweils in Kranjska Gora) und vier (beim Finale in Meribel) der schnellste heimische Riesentorläufer. Das will der Team-Goldene von Peking am Mittwoch auch bei der Staatsmeisterschaft im Montafon in seiner Spezialdisziplin beweisen. Der 30-Jährige vom USK Niedernsill jagt seinen ersten Titel, nachdem ihm dieser 2021 am Glungezer in Tirol um zwei Hundertstel von Magnus Walch weggeschnappt worden war.