Carport in Flammen: drei Autos komplett abgebrannt

Gegen ein Uhr in der Nacht wurden die Freiwilligen Feuerwehren Weitersdorf an der Mur, Lichendorf und Mureck zu einem Carport-Brand in Weitersdorf an der Mur gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen das Carport sowie drei Autos bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten mit 37 Mann waren erfolgreich, ein Übergreifen der Flammen auf angrenzende Wohnhäuser konnte verhindert werden.