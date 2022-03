Mit guter Mischung in die Tennis-Zukunft

Sie war nie wirklich weg - seit heute Abend ist Barbara Muhr wieder offiziell zurück! Die 54-Jährige, die ihr Amt im April 2020 ruhend gestellt hatte, wurde bei der Generalversammlung des Steirischen Tennisverbandes in Graz (Vorgänger Rudolf Steiner wurde dabei zum Ehrenpräsidenten ernannt) wieder zur Präsidentin gewählt. Muhr, die neue Sponsoren für den Verband an Land zog, sprüht mit ihrem neuen Team („Eine gute Mischung aus viel Erfahrung und jungen Kräften“) vor Tatendrang, will den weiß-grünen Verband - seit Jahren ohnehin einer der innovativsten im österreichweiten Vergleich - weiter nach vorne bringen.