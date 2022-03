Salzburg-Legende verrät ein süßes Geheimnis

Ramalho genießt in Salzburg Legendenstatus. Mit insgesamt 240 Pflichtspielen in Diensten der Bullen steht der Lockenkopf auf Rang vier der ewigen Bestenliste. Lediglich Andreas Ulmer (525), Christoph Leitgeb (327) und Christian Schwegler 8245) sind öfter für den Serienmeister aufgelaufen. Der Verteidiger, der 2011 aus seiner Heimat nach Österreich kam, blieb zunächst bis 2015 und kehrte von Jänner 2018 bis Sommer 2021 noch einmal in die Mozartstadt zurück. In dieser Zeit gewann er mit den Bullen sechsmal die Meisterschaft sowie fünfmal den ÖFB-Cup.