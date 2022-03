3 wertvolle Bilder gestohlen: Dieb weiter gesucht

20 bis 30 Jahre solle er alt gewesen sein, mit kurzen schwarzen Haaren: Der Mann, der am 11. März gegen 14:30 Uhr im Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses in Graz drei Acrylbilder der Grazer Malerin Petra Holasek hat mitgehen lassen. Die Flucht trat er mit dem Fahrrad an. Ein Nachbar beobachtete ihn dabei.