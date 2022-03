87-Jährige bei Küchenbrand verletzt

Gegen 5.20 Uhr dürfte die 87-jährige im Einfamilienhaus wohnhafte Frau zwei Herdplatten in der Küche eingeschaltet haben. Eine auf dem Herd befindliche Box dürfte in weiterer Folge in Brand geraten sein. Die ebenfalls im Haus anwesende Pflegerin wurde von der Frau geweckt. Als sie den Rauchgeruch wahrnahm, verständigte sie die Einsatzkräfte.