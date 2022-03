Holz sehr bedeutend: Rotföhre ist Baum des Jahres

Wissenschaftler schickten in einem Feldexperiment zwei Vergleichsgruppen los – eine in den Wald und die andere in die Stadt. Über mehrer Tage hinweg wurden diverse Reaktionen des Körpers gemessen und verglichen. Die Ergebnisse: Bei den Waldbesuchern sank der Blutdruck und in ihrem Speichel wurden signifikant geringere Cortisol-Werte gemessen, die ein Index für Stressreaktionen sind. Auch die Pulsfrequenz verringerte sich und im Immunsystem wurden positive Veränderungen festgestellt. Bei den Stadtbesuchern konnte keine dieser positiven Reaktionen gemessen werden.