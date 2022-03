Flaurling: Lenker (42) krachte mit Pkw in Brücke

Zu einem heftigen Unfall kam es am Samstagnachmittag in Flaurling (Bezirk Innsbruck Land)! Ein 42-jähriger Lenker fuhr kurz vor 14 Uhr auf der L11 Völser Straße von Flaurling in Richtung Westen. Nach eigenen Angaben kam er bei einer Brücke aus unbekannter Ursache mit dem Rechten Vorderrad auf den Sockel des Brückengeländers. „Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Fahrzeug quer über die Straße in das gegenüberliegende Feld geschleudert“, schildert die Polizei.