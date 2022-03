Eisbären sicherten sich spät den Matchpunkt

Damit ging’s in die Overtime, die ewig lange dauern sollte. Schließlich war es Ban, der erst in der 92. Minute zum Sieg traf, die Zeller in der best-of-five-Serie mit 2:1 in Front brachte. „Wir waren die bessere Mannschaft“, resümierte Zell-Stürmer Putnik. Mit einem Sieg am Dienstag (19.15) würden die Eisbären ins Halbfinale einziehen.