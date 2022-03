Einbrecher schlugen in Mutters dreifach zu

Hotel im Visier

Weiters wurde in derselben Nacht aus der versperrten Rezeption eines Hotels in Mutters Wechsel- und Trinkgeld im mittleren dreistelligen Eurobereich gestohlen. Schließlich stehen die unbekannten Täter noch im Verdacht, aus dem Geräteraum eines Wohnhauses zwei E-Bikes gestohlen zu haben. Auch diese E-Bikes konnten in weiterer Folge in der Nähe des Tatorts wieder aufgefunden werden. Dadurch entstand kein Schaden.