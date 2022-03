Friedenslicht löste Wohnungsbrand aus: Katze starb

In der Arbeit, zehn Fußminuten entfernt, hörte sie später die Feuerwehrsirenen, „und dachte noch, oje, irgendwo brennt’s in Laßnitzhöhe, hoffentlich nichts Schlimmes“. Minuten später rief sie schon der Nachbar aus dem Vierparteienhaus mit der Schreckensnachricht an. Und obwohl die Feuerwehr alles unternahm, wurde sehr viel zerstört in der Wohnung. „Selbst von dem, was noch übrig ist, ist nicht mehr viel zu gebrauchen“, sagt Bürgermeister Bernhard Liebmann, der eine Spendenaktion ins Leben gerufen hat. „Auch wenn die Versicherung was übernimmt, bleibt viel an Schaden übrig. Hier kommt Hilfe wirklich an.“