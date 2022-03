2:0 - Blau-Weiß Linz bleibt im Meisterrennen

Dank Treffern von Matthias Seidl (30.) und Fabian Neumayr (56.) besiegten die nicht aufstiegsberechtigten Oberösterreicher am Samstag im Derby die OÖ Juniors mit 2:0 (1:0) und liegen als Dritter mit 40 Zählern fünf Punkte hinter Leader Austria Lustenau, der am Freitag gegen Rapids Amateure nur 1:1 remisiert hatte. Der FAC (43) kann am Sonntag gegen Liefering an die Spitze klettern.