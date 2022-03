Hohe Auszeichnung für den „roten Engel“ RK-2

Am Stützpunkt des Notarzthubschraubers RK-2 in Reutte herrscht Freude: Für eine heikle nächtliche Windenbergung, die einer jungen Tschechin vermutlich das Leben rettete, bekam die ARA Flugrettung als Betreiber des RK-2 in den USA den „Rescue of the Year Award“ eines großen US-amerikanischen Windenherstellers.