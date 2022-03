Freiluft-Konzerte feiern Comeback mit Falco & Co.

In seinem Lokal Nikodemus traten dereist schon Queen auf, die Gruppe Austria 3 fand sich vor 25 Jahr hier – nach anderen Berichten im Whirlpool von Rudi Dolezal in der Baunzen – zum ersten Mal zusammen, und ganz generell ging und geht hier alles aus und ein, was auf den Konzertbühnen dieser Welt Rang und Namen hat. Hinter den Kulissen zieht Niki Neunteufel die Fäden, auch wenn dieser viel zu bescheiden ist, sich den Erfolg des Open-Airs alleine an die Fahnen zu heften.