Lehrer fehlen: Virus fegt die Klassen leer

Die Corona-Pandemie hat das Land fest im Griff. Auch an den Schulen steht man derzeit angesichts der hohen Infektionszahlen vor Herausforderungen. Wie etwa in St. Pölten, wo dieser Tage immer mehr Pädagogen krankheitsbedingt ausfallen. So musste die Oberstufe des Mary-Ward-Gymnasiums komplett geschlossen werden, ab kommender Woche soll es wieder Normalbetrieb geben. Auch an der Franz-Jonas-Volksschule soll rund ein Dutzend Lehrer fehlen. In den Kindergärten fehlt ebenso das Personal. Im BAKIP müsse kommende Woche die Nachmittagsbetreuung entfallen.