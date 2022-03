Auf den Spuren der Eiszeit im vorderen Pitztal

Wir fahren von Arzl am Eingang des Pitztals hinüber nach Wald (in Arzl beim M-Preis links). Vor der Walder Kirche hält man sich beim Brunnen dann wieder links („Erdpyramiden“) und beim nächsten Brunnen rechts („Erdpyramiden“ hier zweimal angeschrieben). Im Ort geht es in der Folge – fast ohne Richtungsänderung – hinauf zum Ausgangspunkt beim Sport- bzw. Fußballplatz.