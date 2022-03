Wegen Corona: Absagen-Welle in Grazer Theatern

Das Grazer Schauspielhaus musste in letzter Zeit mehrmals Vorstellungen absagen, einige Male konnte man sich auch mit Abänderungen des Spielplans behelfen, indem eine andere Aufführung angesetzt wurde. „Im Falle von Corona sind die Optionen sehr eingeschränkt: Abänderungen und Umbesetzungen sind weitaus schwieriger realisierbar, da Schauspielerinnen und Schauspieler in mehreren Produktionen besetzt sind“, schilderte Pressesprecherin Isabella Cseri. Zuletzt betrafen die Absagen die Produktion „Linda“: Das Stück hatte vergangenen Freitag Premiere, nun müssen die Vorstellungen am 19. und 20. März bereits entfallen. „Vonseiten des Publikums haben uns hinsichtlich der Absagen in den vergangenen Wochen nur wenige Rückmeldungen erreicht. Wenn, dann wurde uns Bedauern ausgedrückt“, beschrieb Cseri.