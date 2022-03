Lkw-Lenker fuhr mit 2 Promille auf der Autobahn!

Auf der A9 bei Premstätten fiel die auffällige Fahrweise des Lenkers auf: Der 43-Jährige, der am Steuer eines Sattelschleppers saß, fuhr in leichten Schlangenlinien. Polizisten der Landesverkehrsabteilung Graz-West, die dort unterwegs waren und dies natürlich bemerkten, hielten ihn darauf hin an. Der später durchgeführte Alkohol-Test ergab eine mehr als bedenkliche Alkoholisierung: mehr als zwei Promille!