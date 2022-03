Rebenland Rallye: Mit „Gebetsbuch“ am rechten Weg

Vollgas wird auch Kevin Raith geben. Doch anders als sonst im R5 steht er mit einem Skoda Fabia S2000 am Start. „Für das Rebenland und das Lavanttal haben wir uns dazu entschieden. Wir werden sehen, wie wir dann weitermachen“, erzählt der Weizer, der bei einem WM-Lauf in Kroatien (Gesamtplatz 27) in der Vorsaison aufzeigte. „Vor allem bei den Fans ist das Auto wegen des Sounds beliebt.“ Und mit Bernhard Ettel angelte Raith sich einen Co-Piloten mit viel Erfahrung. „Das wird ein Spaß!“