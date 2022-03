Eichhörnchen-Baby vor dem sicheren Tod gerettet

Am Beginn eines Tierlebens lauern sehr viele Gefahren, von Stürmen über Baumfällungen, Renovierungs- und Abrissarbeiten an Dachstühlen, Rauchfängen und Fassaden, bis hin zu Autos und Fressfeinden. „Deswegen“, so Johanna Stadler weiter, "sollten wir Menschen darauf achten, Tierleben so wenig wie möglich zu gefährden.“