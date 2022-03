Dieb flüchtete zweimal vom selben Tatort

Als sich der Mann aus Belarus am Mittwochnachmittag gegen 13:45 Uhr gerade an der Kassa bediente, erwischte ihn die 67-Jährige Geschäftsinhaberin in flagranti. Als sie den Dieb am Jackenärmel schnappte, stieß sie dieser weg. Ein Passant, der gerade auf seinen Bus wartete, wurde Zeuge des Geschehens und nahm sofort die Verfolgung auf. Kurze Zeit später kehrte er mit dem Weißrussen im Schlepptau zurück. Anschließend flüchtete der Langfinger ein weiteres Mal, aber auch diesmal war die Flucht nur von kurzer Dauer. Die Polizei konnte ihn kurz darauf anhalten und ermittelt nun wegen räuberischen Diebstahls.