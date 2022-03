Ukrainischer Designer schockt mit blutigem Outfit

Vor der Show heulten Sirenen wie bei einem Bombenalarm, während der Show trug ein Model ein Outfit, das wirkte, als wäre sie über und über mit Blut bedeckt. Der Designer Jean Gritsfeldt aus Kiew hat bei der Berliner Fashion Week ein Zeichen gegen den Krieg in seiner Heimat gesetzt. „Heute ist nicht die Zeit, über Mode zu sprechen, sondern durch Mode“, sagte Gritsfeldt am Mittwochabend in einer Videobotschaft.