Beim Zurückfahren: Lkw erfasste Einweiserin

Weil sie ein Lkw-Fahrer beim Zurücksetzen übersehen hatte, wurde am Mittwochnachmittag eine 38-jährige Österreicherin im Tiroler Unterland von dem Fahrzeug erfasst und verletzt. Sie war als Einweiserin an einer Tankstelle in Wörgl tätig, in die der Lenker des Sattelzuges einbiegen wollte.