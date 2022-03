Crash mit Fußgängerin auf Zebrastreifen

Der Unfall dürfte so passiert sein: Eine 60-jährige Seewalchnerin wollte über den Zebrastreifen gehen - ein PKW-Lenker hielt deswegen vor dem Schutzweg an. Der Autofahrer dahinter schaffte das jedoch nicht mehr und krachte in das vordere Auto. Dadurch schlitterte das vordere Auto gegen die Seniorin. Sie wurde auf die Motorhaube des Autos geschleudert und fiel danach zu boden.