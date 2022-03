Trafikantin verscheuchte Räuber mit Alarmknopf

Beschreibung des Täters

Der Täter ist 20 bis 25 Jahre alt, 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank. Er hat braune Augen, sprach eher leise mit ausländischem Akzent, die Haare sind dunkel bis schwarz, auch der Dreitagesbart ist dunkel. Der Mann war mit einer dunklen Jacke mit roten Streifen an der Seite, einer dunklen langen Hose und hellen bzw. weißen Schuhen bekleidet. Auf der Jacke war am Rücken und an der rechen oder linken Seite eine Aufschrift. Er trug eine schwarze FFP2-Maske.