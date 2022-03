Mit Ski über Garagendach gefahren und abgestürzt

Zu einem kuriosen Unfall kam es am Mittwoch im Tiroler Skigebiet Ischgl. Ein Amerikaner (73) war mit seinen Skiern auf Abwege geraten und auf das Dach einer Garage, in der sich Pistenmaschinen befanden, gefahren. Von diesem stürzte er sechs Meter in die Tiefe. Der 73-Jährige erlitt schwere Verletzungen.