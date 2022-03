Ukraine-Krieg: Steirern droht Lebensmittel-Krise

Die Ukraine ist die Kornkammer Europas, gewaltige Mengen an Rohstoffen werden in die ganze Welt exportiert. „Wenn im Frühling nicht neu angebaut werden kann, schlägt sich das auch auf uns Steirer nieder“, malt Agrar-Landesrat Johann Seitinger ein wenig rosiges Bild. Festgemacht am Beispiel Gsellmann: „Der heimische Futtermittelhersteller hat sonst gewaltige Rohstoffmengen auf Lager. Jetzt käme er damit noch zwei Monate aus.“