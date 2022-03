Gemeinderat: FPÖ und Team Lienz ausgegrenzt

Nachdem Anfang der Woche bereits sämtliche Bürgermeister in Innsbruck angelobt wurden, fand in Lienz diese Woche auch die konstituierende Gemeinderatssitzung statt. Dabei wurde neben der Wahl der beiden Vizebürgermeister auch bekannt, welche Mitglieder in den insgesamt elf Ausschüssen sitzen. Das Kräfteverhältnis bleibt wie in den vergangenen sechs Jahren.