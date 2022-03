Drohnenflug rettet ausgebüxte Rinderherde

Die Tiere waren unter noch unbekannten Umständen aus ihrer Weide ausgebüxt und sind in das angrenzende steile Waldstück marschiert. Ohne Anhaltspunkte hätte die Suche am Boden lange dauern können. Durch die Wärmebildkamera an der Drohne gelang es aber rasch, die Rinder aus der Luft zu orten. Sie konnten dann nach Hause geleitet werden.