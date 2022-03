Im Hexenkessel zur umjubelten Premiere

Volle Halle, sensationelle Derby-Stimmung unter den Volleyball-Fans, dazu zwei topmotivierte Mannschaften, so stellt man sich ein Cupfinale vor! In dem es am Ende aber nur einen Sieger geben kann - und der hieß Sonntag spätabends in der Zwettler Sporthalle UVR Waldviertel! „Wir haben heute mit Glück gewonnen, ein großes Kompliment an Amstetten“, atmete Trainer Zdenek Smejkal durch, nachdem sich sein Team mit 3:1 durchgesetzt hatte.