Steirischen Bikern blüht teure Motorrad-Saison

Viele Steirer wintern in diesen Tagen ihre Motorräder aus und bringen sie für die warmen Monate auf Vordermann. Strahlender Sonnenschein, die Hoffnung auf steigende Temperaturen und von Rollsplit gereinigte Straßen locken die Biker wieder auf ihre Maschinen. Die Steiermark ist übrigens ein Motorrad-Land: Rund 90.000 Fahrzeuge sind aktuell zugelassen. Somit trägt in Österreich fast jedes sechste Zweirad das steirische Wappen am Kennzeichen.