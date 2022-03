Für Ukraine: Künstler mit Benefizkonzert in Mils

Aufruf mit großem Erfolg

Nach der ersten „Schockstarre“ über das Leid und den Tod im Herzen Europas hat sich auch der Oberländer Satiriker und Kabarettist Gabriel Castañeda gefragt, was er tun könne. „Ich bin 1979 geboren und für mich war ein Krieg, der in allen Belangen so nahe ist, etwas, das ich mir einfach nicht vorstellen konnte. Ich bin kein Arzt, der helfen kann, und Sammelaktionen gibt es glücklicherweise auch schon genug. Ich kann nur als Künstler helfen und Berufskollegen zum Mitmachen auffordern“, teilt Castañeda der „Tiroler Krone“ mit. So entstand in Kooperation mit dem Art Club Imst das am 27. März ab 19 Uhr stattfindende Benefiz-Projekt „Wia kann i Halfa?“