Radfahrer stürzte in Gleisdorf in einen Bach

Ein 59-jähriger Radfahrer aus dem Bezirk Weiz (Steiermark) kam Sonntagnachmittag in Gleisdorf aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und stürzte in einen Bach. Das Rote Kreuz führte an der Unfallstelle die Erstversorgung durch. Die Besatzung des Rettungshubschraubers „Christophorus 12“ flog den verletzten Oststeirer in das Landeskrankenhaus Graz.