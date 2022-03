Immer mehr steirische Milchbauern geben auf

Es gibt viele Gründe dafür, warum immer mehr steirische Milchbauern ihre Stalltüren für immer schließen. Laut aktuellen Zahlen der Agrarmarkt Austria (AMA) ist in Österreich in den letzten zehn Jahren die Zahl der Milchbauern um mehr als ein Drittel zurückgegangen. 2021 verzeichnete die Steiermark nach dem Burgenland und Oberösterreich den drittstärksten Rückgang an Milchproduzenten (minus 3,6 Prozent). Im Jahr 2021 gab es in der Steiermark noch 3753 Milchbauern - zum Vergleich: 1990 waren es noch 28.600 Betriebe!