Trotz Pleite: Geschäft in Dienten bleibt geöffnet

Er will bis zur ersten Tagsatzung am 20. April das Geschäft mit einer langjährigen Mitarbeiterin führen. „Mir ist es gelungen, die Lieferanten zu binden“, sagt Stranimaier. Sein Ziel? Die Sanierung des Unternehmens. Er glaubt an eine Zukunft des Nahversorgers in der Wintersportregion. „Für die Übergangszeit muss man sich etwas überlegen“, so der Anwalt.