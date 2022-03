Angehöriger erzählt: „Gefühle werden nicht dement“

Trotz tiefer Trauer will er sich weiter engagieren

Karin Fischer ist vor kurzem verstorben. Trotz tiefer Trauer will sich ihr Ehemann weiter im Kampf gegen die Demenz engagieren. „Deswegen ist das neue Projekt der Gesundheitskasse so wichtig“, sagt der 71-Jährige, der in der Arbeitsgruppe mitwirkt. Ziel: Einrichtungen miteinander vernetzen und Angehörige unterstützen – zum Beispiel mit Beratungen, Vorträgen und Kursen. So sollen sie gestärkt und entlastet werden – was wiederum ihrer Gesundheit gut tut. „Bei Demenz sind immer zwei betroffen. Der, der krank ist und der Angehörige. Auch die Pflegenden müssen gut auf sich selbst acht geben“, sagt Manfred Fischer.