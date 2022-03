Die Berndorfer Landjugend ist auf Geisterjagd

Kommenden Samstag verwandelt sich der Neuwirt in Berndorf kurzerhand in den Lindenhof. Dort dreht sich nach dem Tod von Besitzer Georg alles um seine Hinterbliebenen, ein gefälschtes Testament und einen mysteriösen Geist. Sieben Mal schlüpfen die Mitglieder der Berndorfer Landjugend in ihre Rollen und bieten dem Publikum 110 Minuten lang lustig-gruslige Unterhaltung.