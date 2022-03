Trockenheit sorgte für erstes Waldbrand-Wochenende

Den größten Einsatz gab es am Samstag, wie berichtet, im Waldviertel – genauer gesagt in Raabs an der Thaya – zu bestreiten. Mehr als 145 Feuerwehrleute mussten am späten Abend einen Waldbrand in der Nähe von Modsiedl löschen. Durch den starken Wind breiteten sich die Flammen rasch auf eine Fläche von rund 20 Hektar aus. Zum Glück befand sich in der Mitte ein Teich, der die Versorgung mit Löschwasser absicherte. Die Suche nach Glutnestern dauerte auch am Sonntag noch an.