Rot-Kreuz-Bilanz: 2700 Mal pro Tag im Einsatz

Gerade in Krisenzeiten braucht es starke und verlässliche Partner an seiner Seite – wie das Rote Kreuz. Denn Herausforderungen gab es im vergangenen Jahr reichlich. Die Pandemie hat vor allem das Gesundheitssystem besonders stark gefordert. Niederösterreich sei hier aber gut aufgestellt: „Wir haben eine Sicherheitsfamilie, die auf Zuruf an- und zupackt. Im eigenen Land, aber auch über die Grenzen hinweg“, wie nun Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betont.