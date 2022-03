Kuh trat aus und traf Landwirt am Kopf: Mann starb

Der Unfall passierte am Samstag gegen 16.15 Uhr in Birkfeld, Bezirk Weiz: Der Mann dürfte im Stall Arbeiten verrichtet haben und dabei gestolpert sein. Das dürfte eine der Kühe erschreckt haben. Das Tier trat aus - und traf den 46-Jährigen am Kopf! Der Mann konnte sich noch aufrappeln, brach dann aber im Gang zusammen und blieb reglos liegen.