Leukämie bekommt Rote Karte

Gemeinsam mit SV-Grödig-Fußballer Simon Strauß und dem Verein „Geben für Leben“ organisierte er deswegen eine Typisierungsaktion im Sportzentrum Rif. Von 9 bis 13 Uhr kann man sich am Sonntag mittels kostenlosem Wangenabstrich registrieren – und so eventuell zum Lebensretter werden. „Je mehr Menschen sich typisieren lassen, desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, den passenden Spender für an Leukämie erkrankte Personen zu finden“, sagt Bernd Hirschbichler weiter.